В Москве на Рублевском шоссе в квартире жилого дома обнаружено тело ребёнка четырёх лет

Москва, , 23:07 — REGNUM В Москве, в многоквартирном доме на Рублевском шоссе, обнаружено тело 4-летнего ребёнка. Возбуждено уголовное дело. О происшествии сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления СКР по городу Москве.

СКР Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

Труп ребёнка с признаками насильственной смерти найден 11 мая в квартире на западе Москвы.

По предварительной информации, малолетнего сына убила его мать. Женщину задержали. Подробности не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Череповце Вологодской области погиб шестилетний ребёнок. По подозрению в убийстве мальчика задержана его мать. Она дала признательные показания.