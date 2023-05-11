В Госдуме предложили ударить по западным границам Украины при применении Storm Shadow

Москва, , 22:39 — REGNUM В случае применения ВСУ ракет большой дальности Storm Shadow Россия может нанести массированный удар по западным границам Украины с применением тактического оружия. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат считает, что необходимо перекрыть поставки оружия массового уничтожения из Польши на Украину. Шеремет подчеркнул, что пора «остудить горячие головы», которые вздумали посягнуть на границы России.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Иван Коновалов считает, что Великобритания поставила на карту всё и желает играть по-крупному, о чём свидетельствует заявление главы британского минобороны Бена Уоллеса о поставках Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставка Лондоном руководству Украины ракет большой дальности потребует адекватного ответа от военных РФ.