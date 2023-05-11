Херсон, 11 мая, 2023, 21:51 — ИА Регнум. На правом берегу Днепра наблюдается концентрация малых катеров Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в Херсонской области.

РИА Новости Днепр

Согласно опубликованным данным, скопление судов зафиксировано в Бериславе.

«Из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра. Похоже, что готовится десантная операция», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Уточняется, что ранее по этому району активно работала авиация РФ, а на территории Бериславского машиностроительного завода был уничтожен склад с военной техникой.

Как сообщало ИА REGNUM, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что колонны военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) весь день двигаются в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление. Позднее он добавил, что в колоннах ВСУ также были замечены танки западного производства.