Донецк, , 21:44 — REGNUM Два ретротрамвая вышли на маршрут 11 мая по случаю Дня Республики в Донецке. Как сообщили ИА REGNUM в трамвайном депо № 3, один вагон — ровесник трамвайного сообщения, начавшегося в городе в 1928 году, а выпуск трамвая второго типа начался в 1947 году на Тушинском машиностроительном заводе в Москве и продолжался вплоть до 1961 года.

Ретротрамвай на донецких улицах Тихон Архипов (с) ИА REGNUM

«Это неизменная традиция для Донецка с 1995 года. Каждый год на 1 и 9 Мая, а также День шахтёра мы раньше выводили на маршрут оба старинных трамвая. А с 2015 года теперь и в День Республики. С этого года у нас ещё один праздник — День России. Будем ездить и 12 июня», — рассказала кондуктор Марина.

Сотрудники депо утверждают, что в мирное время высоким спросом пользовался прокат ретротрамваев на свадьбах, выпускных и различных корпоративных мероприятиях. Поэтому за техникой всегда следили инженеры и ремонтники, она постоянно находится в технически исправном состоянии и готова выйти на маршрут.

Ретротрамвай на донецких улицах Тихон Архипов (с) ИА REGNUM

Ретротрамвай на донецких улицах Тихон Архипов (с) ИА REGNUM

Ретротрамвай на донецких улицах Тихон Архипов (с) ИА REGNUM

«Два раза в год весной и осенью мы проводим плановые ремонтно-восстановительные работы. Наши старички всегда на ходу. На зиму «Ретро-1» мы оставляем в ангаре, чтобы не испортить салон, а «Ретро-2» еще молодой, к тому же и застеклённый, поэтому может перезимовать и на улице», — говорит диспетчер депо № 3 Ольга Николаевна.

В салоне ретротрамвая Тихон Архипов (с) ИА REGNUM

В салоне ретротрамвая Тихон Архипов (с) ИА REGNUM

Ретротрамвай Тихон Архипов (с) ИА REGNUM

11 мая в ДНР ежегодно отмечается День Республики. В 2023 году жители Донецка впервые отмечают его в статусе российского региона.