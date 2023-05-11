Донецк, 11 мая, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Два ретротрамвая вышли на маршрут 11 мая по случаю Дня Республики в Донецке. Как сообщили ИА REGNUM в трамвайном депо № 3, один вагон — ровесник трамвайного сообщения, начавшегося в городе в 1928 году, а выпуск трамвая второго типа начался в 1947 году на Тушинском машиностроительном заводе в Москве и продолжался вплоть до 1961 года.

Тихон Архипов ИА REGNUM Ретротрамвай на донецких улицах

«Это неизменная традиция для Донецка с 1995 года. Каждый год на 1 и 9 Мая, а также День шахтёра мы раньше выводили на маршрут оба старинных трамвая. А с 2015 года теперь и в День Республики. С этого года у нас ещё один праздник — День России. Будем ездить и 12 июня», — рассказала кондуктор Марина.

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Сотрудники депо утверждают, что в мирное время высоким спросом пользовался прокат ретротрамваев на свадьбах, выпускных и различных корпоративных мероприятиях. Поэтому за техникой всегда следили инженеры и ремонтники, она постоянно находится в технически исправном состоянии и готова выйти на маршрут.

Тихон Архипов ИА REGNUM Ретротрамвай на донецких улицах

Тихон Архипов ИА REGNUM Ретротрамвай на донецких улицах

Тихон Архипов ИА REGNUM Ретротрамвай на донецких улицах

«Два раза в год весной и осенью мы проводим плановые ремонтно-восстановительные работы. Наши старички всегда на ходу. На зиму «Ретро-1» мы оставляем в ангаре, чтобы не испортить салон, а «Ретро-2» еще молодой, к тому же и застеклённый, поэтому может перезимовать и на улице», — говорит диспетчер депо № 3 Ольга Николаевна.

Тихон Архипов ИА REGNUM В салоне ретротрамвая

Тихон Архипов ИА REGNUM В салоне ретротрамвая

Тихон Архипов ИА REGNUM Ретротрамвай

11 мая в ДНР ежегодно отмечается День Республики. В 2023 году жители Донецка впервые отмечают его в статусе российского региона.