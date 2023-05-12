Москва, , 07:19 — REGNUM Московское предприятие «МосИТЛаб», входящее в группу компаний «Москабельмет», с прошлого года внесло десять собственных разработок в реестр «Банк технологий». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«МосИТЛаб» внесло десять собственных разработок в реестре «Банк технологий» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Реестр «Банк технологий» становится всё более популярным среди российских ИТ-разработчиков, которые с включением в перечень своих решений получают возможность активнее расширять пул клиентов и пользователей. Одна из столичных компаний добавила в сервис десять собственных разработок», — отметил Овчинский. Он добавил, что среди добавленных решений — программное обеспечение для управления предприятием, а также решения для контроля за производством и участия в коммерческих и государственных торгах.

Реестр создан для того, чтобы столичные промышленные предприятия могли использовать новейшие высокотехнологичные решения на своих площадках. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «Банк технологий» уже имеет более 400 технологичных решений для улучшения бизнес-процессов.