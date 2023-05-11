ЦБ РФ: хранение средств на зарубежных счетах несёт повышенные риски для россиян

Москва, , 21:39 — REGNUM Хранение средств на зарубежных счетах несёт повышенные риски для граждан России, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Центробанком РФ.

Центральный банк России © Виталий Белоусов/РИА Новости

«Меры в виде закрытия счетов, перевода активов на специальные сегрегированные счёта касаются не санкционных лиц, а в целом налоговых резидентов России», — говорится в документе.

Регулятор также предостерёг россиян от хранения средств на зарубежных счетах.

В ЦБ отметили, что с 2022 года физические лица нарастили объёмы средств, направляемых иностранным банкам и брокерам. А также подчеркнули, что в последнее время наблюдается тенденция к введению ограничений для граждан России в использовании финансовых услуг организациями, которые зарегистрированы в других юрисдикциях.

Банк России уточнил, что банки применяют в отношении клиентов из РФ строгие меры, среди которых блокировка или закрытие счетов, ограничения на совершение денежных переводов.

«Помимо ограничений на операции с денежными средствами, действия иностранных организаций иногда направлены на ограничения операций с ценными бумагами россиян», — добавили в регуляторе.

Как сообщало ИА REGNUM, доля текущих рублёвых счетов россиян приблизилась к пиковым значениям конца 2021 года, тогда как объём валютных вкладов обновил 15-летние минимумы. В ЦБ отметили, что увеличение средств населения в банках по-прежнему концентрировалось исключительно в рублевом сегменте, тогда как объём валютных вкладов обновил 15-летние минимумы.