Москва, 11 мая, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Колонны военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) весь день двигаются в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление. Об этом 11 мая сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«Наши товарищи из Харькова сообщают, что по объездной дороге весь день идут колоны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление», — написал он, уточнив, что в колоннах можно наблюдать танки, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, бронемашины с пехотой.

Позднее он добавил, что в колоннах ВСУ также были замечены танки западного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска уничтожили до 125 украинских военнослужащих и склад боеприпасов за сутки на купянском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области, а также у Новосёловского в ЛНР.