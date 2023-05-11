Мэр Горловки Приходько сообщил о большом числе пострадавших при обстреле из «Градов»

Горловка, ДНР, , 21:06 — REGNUM В результате обстрела центра Горловки со стороны Вооружённых сил Украины пострадало большое количество мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Горловка © Сергей Батурин/РИА Новости

«Украинские неонацисты выпустили по самому центру Горловки семь ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Много раненых мирных граждан», — написал он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ с начала суток выпустили почти 200 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по территории Донецкой Народной Республики. По его словам, в результате обстрела повреждения получили 21 жилой дом и шесть объектов жилой инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ ночью и утром 11 мая массированными ударами обстреливали Донецк и Горловку из тяжёлой артиллерии. Выпущено более 40 снарядов разного калибра, в том числе и натовского образца.

Позднее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела города пострадали семь человек, включая детей.