Таллин, 11 мая, 2023, 21:00 — ИА Регнум. Власти Эстонии рассматривают возможность закрытия для автомобильного движения пограничного перехода с Россией «Койдула». Об этом глава эстонского МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил порталу телерадиовещания ERR.

Гавро Дешич/РИА Новости Знак «Стоп»

По его словам, переход может быть закрыт после анализа автомобильного передвижения через границу между странами, который будет завершён в конце 2023 года.

«Мы хотели бы получить эти анализы во второй половине этого года, и тогда можно будет смотреть, каковы эффекты и оправданно ли продолжать этот вопрос или нет», — сказал министр, уточнив, что решение по данному вопросу пока не принято.

Глава ведомства отметил, что власти Эстонии решили рассмотреть вопрос о закрытии пограничного перехода в связи с резким сокращением числа пересечений границы, «плохими отношениями» с Москвой, а также ради экономии средств. Он добавил, что в случае закрытия «Койдула» попасть в страну на автомобиле можно будет через пункт пропуска «Лухамаа».

Между тем генеральный секретарь Ассоциации международных автоперевозчиков Эстонии Эрмо Перолайнен считает эту инициативу «плохой идеей». По его словам, если на границе уже есть очереди, то закрытие одного из пунктов ещё больше осложнит ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Федеральной службы безопасности России зафиксировали рост числа въезжающих из Литвы, Латвии, Финляндии, Польши и Эстонии. С января по март 2023 года количество въездов граждан Евросоюза в Россию увеличилось на 11,8% в сравнении с 2022 годом. В 2023 году жители европейских государств уже совершили 113,9 тысячи поездок в Россию, притом что в 2022 году этот показать составлял 101,9 тысячи поездок.