РИА Новости: Костомаров не покидал больницу и не планирует отъезда за границу

Москва, , 20:45 — REGNUM Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров не покидал больницу и не будет проходить лечение за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Роман Костомаров © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что Костомаров был тайно выписан из больницы в Коммунарке и отправлен за границу для прохождения реабилитации и протезирования.

«Костомаров не покидал больницу», — сказал собеседник агентства, уточнив, что спортсмен не намерен выезжать за границу, поскольку врачи в РФ «в состоянии справиться самостоятельно».

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая Костомаров впервые после госпитализации опубликовал фото и обращение в соцсетях. Он поблагодарил всех, кто переживал за него, молился и верил в его выздоровление.

10 января Костомарова госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией, у него было серьёзное поражение лёгких из-за вирусно-бактериальной инфекции. Фигурист находился при смерти. Ему провели несколько операций по ампутации на кистях и стопах, он перенёс два инсульта. Постепенно его состояние стало улучшаться.