Москва, 11 мая, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Депутаты комитета Госдумы по международным делам 11 мая поддержали законопроект о денонсации договора об обычных вооружённых силах в Европе, сообщил журналистам глава комитета Леонид Слуцкий.

Владимир Федоренко/РИА Новости Леонид Слуцкий

«Единогласно поддержали», — подчеркнул Слуцкий. Вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 16 мая, добавил он.

10 мая президент России Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ. Представлять президента при рассмотрении вопроса в нижней палате парламента будет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Договор об обычных вооружённых силах в Европе был подписан в 1990 году, в обновлённом виде — в 1999 году. Договор был ратифицирован только Россией, Белоруссией, Казахстаном и Украиной. Россия в 2007-м приостановила своё участие в договоре до момента, когда входящие в НАТО европейские страны ратифицируют ДОВСЕ и начнут его исполнять.

Договор об обычных вооружённых силах в Европе безнадёжно устарел ещё несколько лет назад, а после подачи заявок на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и решения о возможном размещении в Финляндии американских войск полностью потерял актуальность, заявил 10 мая Рябков.