Bild: замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник станет послом в Бразилии

Берлин, , 20:39 — REGNUM Замглавы МИД Украины Андрея Мельника могут назначить на пост посла страны в Бразилии. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Андрей Мельник © Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

Согласно опубликованным данным, таким способом украинский лидер намерен улучшить отношения с южноамериканской страной.

Издание «Европейская правда» со ссылкой на МИД Бразилии также сообщило, что Мельник возглавит украинскую дипмиссию в Бразилии.

С декабря 2014 по июль 2022 года Андрей Мельник был послом Украины в Германии. За всё время нахождения на посту украинский дипломат неоднократно делал громкие заявления по поводу вооружения своей страны и критиковал политиков ФРГ. Однажды он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его нежелания посетить Украину, полтора месяца спустя дипломат извинился за свои слова.