Санкт-Петербург, 11 мая, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Россия, скорее всего, пропустит ближайшие четыре Олимпиады. Об этом 11 мая заявил РИА Новости спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя решение Международной федерации фехтования (FIE) о недопуске российских олимпийских чемпионок.

Panoramic/Zuma/TASS Олимпийские игры 2024 года во Франции

FIE не допустила к участию в международных соревнованиях олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софию Позднякову и Софью Великую.

По словам Губерниева, все списки с допусками и недопусками фехтовальщиков есть только на бумаге, они ничего не значат, поскольку ни о каком участии в соревнованиях не может быть и речи.

«Скорее всего, мы пропускаем уже не две Олимпиады, а четыре. Никого никуда не допустят, не надо тешить себя иллюзиями», — сказал комментатор.

Он добавил, что даже если допустят, то не дадут визы или не пустят делегации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение FIE о недопуске российских олимпийских чемпионок в Кремле восприняли негативно. Он отметил, что неверно пытаться обусловить какими-то политическими требованиями участие спортсменов в международных соревнованиях.

В марте глава МОК Томас Бах заявил, что организация пока не готова принять решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году. По его словам, российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к участию по командным видам спорта.

2 мая президент России Владимир Путин заявил, что международные спортивные чиновники наносят вред олимпийскому движению и пренебрегают принципами олимпизма.