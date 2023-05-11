Варшава, 11 мая, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Ракета, упавшая на территории Польши в декабре 2022 года, могла прилететь с Украины, заявил журналистам 11 мая министр обороны Польши Мариуш Блащак.

EPA/DAREK DELMANOWICZ/ТАСС Мариуш Блащак

«16 декабря [2022 года] подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой», — рассказал Блащак.

Обломки «неопознанного воздушного военного объекта» были обнаружены в лесу на северо-западе Польши, недалеко от Быдгоща, в конце апреля 2023 года. Некоторые СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщали об обнаружении фрагментов объекта, напоминающего обломки ракеты, с надписями на русском языке.

Высказывались, в частности, предположения о том, что ракета была российской, а выпущена была с самолёта с территории Белоруссии. Тогда же поступила информация, что обломки, о существовании которых стало известно в апреле 2023 года, находились в указанном месте в лесу с конца 2022 года.

Командующий ВС Польши Томаш Петровский сообщал, что ракета «могла прилететь» 16 декабря 2022 года, но взрыва на месте происшествия не было и никто не пострадал. Высказывались также предположения, что обнаруженный объект может принадлежать армии Польши.