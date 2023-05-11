Фонд «Круг добра» взял под своё крыло более 6 тыс. детей с тяжёлыми заболеваниями

Москва, , 20:04 — REGNUM Более 6 тыс. детей по всей России получили поддержку от социального фонда «Круг добра». Об этом 11 мая сообщил руководитель организации протоиерей Александр Ткаченко в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности фонда и результатам его годового отчёта.

Председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко на пресс-конференции, посвященной деятельности фонда © Владимир Гердо/ТАСС

«Сейчас таких детей (подопечных фонда «Круг добра». — Прим. ред.) уже более 6 тысяч», — сказал отец Александр.

По его словам, на конец 2022 году помощь получили 1154 ребёнка со спинальной мышечной атрофией, 497 детей с первичными иммунодефицитами и 307 с туберозным склерозом.

Ткаченко подчеркнул, что спинальная мышечная атрофия — первое заболевание, которое было включено в перечни фонда. С начала года врачи выявили 30 детей с таким диагнозом.

«Круг добра» создан указом президента РФ как дополнительный к существующим государственным программам медицинской помощи механизм организации и финансирования помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе глава российского государства Владимир Путин поручил правительству внести изменения в документы, регулирующие деятельность фонда «Круг добра». Изменения будут способствовать расширению полномочий фонда.

В апреле в пресс-службе фонда сообщили, что фонд «Круг добра» готов обеспечить препаратами от хронического вирусного гепатита С всех российских детей, которые в них нуждаются.