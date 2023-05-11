Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке 96-го полка Росгвардии в зону СВО

Грозный, , 19:58 — REGNUM В зону специальной военной операции из Грозного отправились бойцы 96-го полка оперативного назначения Росгвардии. Об этом 11 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«В зону проведения специальной военной операции выдвинулся 96-й полк оперативного назначения — одно из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии», — написал Кадыров.

Он отметил, что бойцы отправились на фронт, чтобы сменить своих однополчан на боевых позициях. По его словам, военнослужащие полка под руководством Магомеда Тушаева блестяще выполняют боевые задачи и достигают больших успехов на ответственном участке фронта.

Кадыров добавил, что многие военнослужащие имеют за плечами богатый боевой опыт, неоднократно принимали участие в позиционных боях и спецмероприятиях в рамках СВО, а также в борьбе с международным терроризмом на территории Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Кадыров направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить ему направить подразделения чеченского спецназа «Ахмат» в Артёмовск.

Ранее Кадыров объявил, что «Ахмат» готов выдвигаться в Артёмовск для помощи в боях за город. Он уточнил, что бойцы отряда ждут приказа о переброске в город.