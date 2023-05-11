Варшава, 11 мая, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер стал фигурантом польского расследования событий на Украине, следователи подозревают его в попытке оказывать давление на ЕС и Украину посредством своего влияния в энергетической сфере, а также устанавливают возможную роль Шрёдера в подготовке специальной военной операции России на Украине, передаёт 11 мая радиостанция RMF FM.

«Генеральная прокуратура [Польши] получила сведения о возможном совершении Герхардом Шрёдером преступления. Эти сведения были присоединены к (другим документам в рамках) уже ведущегося следствия», — сообщили источники радиостанции.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Герхард Шрёдер

Шрёдер в 2017–2022 годах занимал пост председателя совета директоров «Роснефти». Следователи подозревают, что он использовал своё влияние, требуя от Брюсселя и Киева принимать определённые политические решения.

9 мая 2023 года немецкие СМИ сообщили, что Шрёдер, а также ряд представителей «Альтернативы для Германии» и «Левой партии» посетили праздничный приём в посольстве России в Германии. Оппоненты Шрёдера раскритиковали его за этот визит.

В середине 2022 года коллеги бывшего канцлера по Социально-демократической партии Германии потребовали исключить его из партии за то, что он «недостаточно дистанцировался от России» в вопросе об украинском конфликте. Однако арбитражная комиссия СДПГ это предложение отклонила.

В 2022 году Шрёдер покинул пост председателя совета директоров «Роснефти», однако несколько раз выступил с заявлениями, которые его коллеги по СДПГ сочли недостаточно антироссийскими. В частности, бывший канцлер критиковал намерение властей Украины отвоевать Крым, отмечая, что регион давно уже является российским и формально, и фактически.