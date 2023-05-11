Москва, 11 мая, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров был тайно выписан из больницы в Коммунарке и отправлен за границу для прохождения реабилитации и протезирования. Об этом 11 мая пишет MK.ru со ссылкой на источники.

Фото из социальной сети Романа Костомарова Роман Костомаров

По информации издания, Костомаров покинул клинику ещё в конце апреля, а сейчас находится за рубежом, где ему будут делать протезирование. Его выписали тихо, без огласки и сразу увезли на спецмашине в аэропорт.

«Его у нас уже нет, он за границей. Где именно? В Израиле или Германии. Два варианта», — приводит издание слова источника в больнице.

Ранее сообщалось, что Костомаров будет проходить протезирование в Германии, но в окружении фигуриста опровергали эту информацию.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая Костомаров впервые после госпитализации опубликовал фото и обращение в соцсетях. Он поблагодарил всех, кто переживал за него, молился и верил в его выздоровление.

10 января Костомарова госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией, у него было серьёзное поражение лёгких из-за вирусно-бактериальной инфекции. Фигурист находился при смерти. Ему провели несколько операций по ампутации на кистях и стопах, он перенёс два инсульта. Постепенно его состояние стало улучшаться.