После попадания ракеты в израильском Реховоте пострадали пять человек, один из них скончался

Реховот, , 19:37 — REGNUM Пять человек получили ранения в результате попадания ракеты, запущенной из сектора Газа, в здание в израильском городе Реховот в центральной части страны, сообщила 11 мая пресс-служба израильской службы скорой медпомощи (МДА).

Запуск ракет с территории сектора Газа по Израилю © EPA/MOHAMMED SABER/ТАСС

«Попадание ракеты в жилой дом в Реховоте. Медики и парамедики MDA сообщают о пятерых раненых, в том числе одном в критическом состоянии», — сказано в материале РИА Новости.

Позднее радиостанция Kan сообщила, что один из пострадавших скончался.

Ранее ИА REGNUM передавало, что в Тель-Авиве с 10 мая были слышны взрывы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что по Израилю с территории сектора Газа с начала операции «Щит и стрела» было выпущено около четырёх сотен ракет.

По словам министра, четверть боеприпасов упала в секторе Газа, часть — в открытой местности, другая часть была сбита. Также были зафиксированы попадания в жилые дома.