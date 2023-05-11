Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Возможный дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для самой этой страны, но и для всей мировой экономики, заявила 11 мая директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для глобальной экономики», — сказала она на брифинге МВФ.

Мировая экономика и без того переживает непростые времена, отметила Козак. Она призвала власти США сделать всё необходимое для достижения консенсуса и избежания дефолта.

В начале 2023 года в США был в очередной раз превышен законодательно установленный потолок госдолга (31,4 трлн долларов). Демократическая партия призывает поднять потолок долга, а республиканцы, в свою очередь, заявляют, что это можно делать только при сокращении некоторых бюджетных расходов. Консультации между представителями двух партий по этому вопросу продолжаются, их очередной раунд назначен на 12 мая.

В мае 2023 года президент США Джозеф Байден заявил, что в случае объявления дефолта серьёзные проблемы будут не только у экономики США, но и у всего мира. В риске дефолта он обвинил республиканцев.

Власти США не смогут повышать потолок госдолга бесконечно, поэтому в перспективе дефолт неизбежен, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. На данном этапе вопрос повышения госдолга — лишь предмет политического торга между демократами и республиканцами, у США нет другого выхода, кроме как повышать потолок госдолга, иначе они не смогут финансировать свои внутренние расходы, отметил эксперт.