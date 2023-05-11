Вашингтон, 11 мая, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Возможный дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для самой страны, но и для всей мировой экономики, заявила 11 мая директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для глобальной экономики», — сказала она на брифинге МВФ.

Мировая экономика и без того переживает непростые времена, отметила Козак. Она призвала власти США сделать всё необходимое для достижения консенсуса и избежания дефолта.

В начале 2023 года в США был в очередной раз превышен законодательно установленный потолок госдолга (31,4 трлн долларов). Демократическая партия призывает поднять потолок долга, а республиканцы, в свою очередь, заявляют, что это можно делать только при сокращении некоторых бюджетных расходов. Консультации между представителями двух партий по этому вопросу продолжаются, их очередной раунд назначен на 12 мая.

В мае 2023 года президент США Джозеф Байден заявил, что в случае объявления дефолта серьёзные проблемы будут не только у экономики США, но и у всего мира. В риске дефолта он обвинил республиканцев.

Власти США не смогут повышать потолок госдолга бесконечно, поэтому в перспективе дефолт неизбежен, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. На данном этапе вопрос повышения госдолга — лишь предмет политического торга между демократами и республиканцами, у США нет другого выхода, кроме как повышать потолок госдолга, иначе они не смогут финансировать свои внутренние расходы, отметил эксперт.