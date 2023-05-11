Санкт-Петербург, , 19:19 — REGNUM Вратарь футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Гойло перейдёт в санкт-петербургский «Зенит» после завершения сезона 2022/23. Об этом 11 мая сообщает пресс‑служба «сине‑бело‑голубых».

Никита Гойло © Григорий Соколов/РИА Новости

«Никита Гойло вернётся в Петербург, контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2026/27», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 24‑летний голкипер является воспитанником «Зенита». Он дебютировал в молодёжном составе клуба в феврале 2017 года.

Летом 2020 года Гойло перешёл на правах аренды в тольяттинский «Акрон», а в феврале 2022 года — в «Пари НН». В нынешнем он провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол, в четырёх встречах он сыграл «на ноль».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» в 26-м туре РПЛ и досрочно стал чемпионом России по футболу. Команда Сергея Семака выиграла титул в пятый раз подряд.