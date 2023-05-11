Глава МО Польши Блащак: Киев в декабре предупреждал Варшаву о приближении ракеты

Варшава, , 19:19 — REGNUM Польша в декабре получила от Украины информацию о приближении к ее воздушному пространству объекта, предположительно, ракеты, сообщил 11 мая польский министр обороны Мариуш Блащак.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«16 декабря находящийся в подчинении оперативного командования Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближении к польскому воздушному пространству объекта, который может быть ракетой», — сказал он, передаёт ТАСС.

По словам министра, взаимодействие было налажено с украинской и американской стороной, а также были запущены процедуры союзнического сотрудничества, повышена боеготовность наших дежурных.

«В воздух были подняты дежурные польские и американские самолеты, за объектом следили польские радиолокационные станции», — указал министр.

Стоит отметить, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил ранее, что узнал о декабрьском падении на территории страны ракеты лишь в конце апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в лесу на северо-западе Польши, недалеко от Быдгоща, были обнаружены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Некоторые польские СМИ и паблики, ссылаясь на свои источники, написали, что были обнаружены фрагменты некоего объекта, напоминающего обломки ракеты с надписями на русском языке.

Так, новостной портал Onet со ссылкой на источники в армии сообщал, что эта ракета была российская и выпущена с самолёта с территории Белоруссии. При этом высокопоставленный польский военный отметил, что стопроцентной гарантии подтверждения своего предположения он дать не может, так как речь идёт о ситуации, произошедшей несколько месяцев назад.

Польская радиостанция RMF, в свою очередь, предполагала, что обнаруженный в лесу военный объект может принадлежать армии Польши. По её информации, объект появился в лесу, вероятно, не вследствие обстрела со стороны Украины. Речь идёт о фрагментах боевой техники, принадлежащей армии Польши. При этом пока остаётся неизвестно, при каких обстоятельствах этот объект туда попал.

Командующий ВС Польши Томаш Петровский при этом отмечал, что ракета могла прилететь 16 декабря, взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал.