Эксперт Коновалов о поставках Киеву ракет Storm Shadow: Лондон хочет войны до последнего украинца

Москва, , 19:16 — REGNUM Великобритания поставила на карту всё и желает играть по-крупному, о чём свидетельствует заявление главы британского Минобороны Бена Уоллеса о поставках Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM выразил военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

Самолет Tornado GR4 ВВС Великобритании, оснащенный крылатой ракетой Storm Shadow (сс) RAF/MoD/MOD

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Киеву ракеты Storm Shadow. Политик отметил, что Украина получит достаточное количество крылатых ракет для удовлетворения потребностей в вооружении большой дальности.

«США не решались на подобный серьёзный шаг, для них конфликт на Украине воспринимается как игра. А Великобритания усилиями Бориса Джонсона оказалась втянута в ситуацию полностью. Британцы уже не могут отступать, играют по-крупному и хотят войны до последнего украинца», — отметил Коновалов.

Военный эксперт напомнил, что ракеты Storm Shadow имеют дальность полёта более 250 км, в то время как поставляемые американцами ракеты могли преодолевать расстояние около 80 км. Коновалов отметил, что такие ракеты действительно несут большую угрозу, однако, России есть чем на это ответить.

«Главное, что у России есть комплексы для перехвата подобных ракет. Это не вопрос. А ответ Москвы будет зависеть от того, насколько в глубину страны украинцы соберутся применять эти ракеты. Причем, ответ стоит ждать не только Киеву, но и тем, кто стоит за этими поставками», — пояснил Коновалов.

По данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что поставляемые крылатые ракеты будут использоваться только по территориям, которые Украина считает своими. Киев пообещал воздержаться от применения Storm Shadow по «материковой» России, но не исключил ударов по новым российским регионам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков крайне негативно отнесся к решению Лондона передать Киеву ракеты Storm Shadow. Он отметил, что такая поставка вооружения потребует ответа от военных РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в газете Politico появилась информация, что США не планируют поставлять Украине ракеты большой дальности семейства ATACMS. На это шаг собиралась пойти Великобритания.