Министр обороны Уоллес: Великобритания удовлетворит потребности Украины в ракетах Storm Shadow

Лондон, , 19:09 — REGNUM Того количества крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, которое Великобритания поставит Украине, будет достаточно для удовлетворения потребностей ВСУ, заявил 11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Бен Уоллес © EPA/TOMASZ WASZCZUK/ТАСС

«По оценкам, того числа ракет Storm Shadow, которые мы планируем передать, в настоящее время достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины в этом виде вооружений», — сказал Уоллес на встрече с депутатами парламента.

Конкретного количества поставляемых ракет министр не назвал, сославшись на «оперативные соображения».

Ранее 11 мая Уоллес подтвердил, что Великобритания передаёт Украине крылатые ракеты Storm Shadow. CNN утром того же дня сообщала, что Великобритания передаст Украине ракеты большой дальности, которые позволят ВСУ наносить удары вглубь территории новых регионов России. В Киеве, по данным телеканала, пообещали Лондону не наносить удары по России, однако это «обещание» на Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области не распространяется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 мая заявил журналистам, что поставка Лондоном ракет большой дальности на Украину потребует адекватного ответа от Вооружённых России. В Кремле относятся к этому решению Великобритании «весьма негативно», сказал Песков.

Storm Shadow — совместная разработка Великобритании и Франции. Эти крылатые ракеты запускаются с воздуха, дальность стрельбы может составлять более 250 км.