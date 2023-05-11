Госдеп: США разъясняют банкам, что продовольствие и удобрения из РФ не находятся под санкциями

Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Соединённые Штаты Америки проводят переговоры с представителями американских и зарубежных банков по поводу того, что финансовые операции по продовольствию и удобрениям из России не находятся под санкциями. Об этом 11 мая заявил глава управления по координации санкций Госдепартамента Джим О’Брайен в ходе брифинга.

Российское удобрение © Денис Абрамов/РИА Новости

«Мы регулярно общаемся с американскими и зарубежными банками, разъясняя им нашу позицию», — сказал представитель американского ведомства.

По словам О’Брайена, США не вводили санкций против продовольствия и удобрений из РФ или транзакций по данным категориям товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в портах Европы в ноябре прошлого года оказалось заблокировано свыше 260 тысяч тонн продукции группы «Уралхим». Эти удобрения предназначались для безвозмездной поставки в Африку. Препятствием стала невозможность оплатить перевозку из-за санкций.

В апреле заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что оказавшиеся заблокированными европейскими странами российские удобрения будут поставлены в Нигерию и Кению. Дипломат подтвердил, что в Африку уже отправлена часть удобрений, которые были заблокированы в европейских странах: в Малави отгружено 2 тыс. тонн.