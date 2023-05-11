Замглавы Минфина Моисеев: вопрос о большой приватизации в России пока не стоит в повестке

Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM Вопрос о большой приватизации в России пока не стоит в повестке дня. Об этом 11 мая заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Алексей Моисеев © Нина Зотина/РИА Новости

«Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке», — сказал Моисеев.

По его словам, доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моисеев заявил, что России необходима «большая приватизация», но для её проведения нужно сформировать рынок. По его словам, чтобы не повторилась история с залоговыми аукционами, требуется, чтобы в стране был «активный розничный инвестор».

Также он отметил, что до конца 2023 года в России планируется создать маркетплейс для продажи федерального государственного имущества. Все необходимые действия можно будет совершать в режиме онлайн в личном кабинете. У пользователя будет возможность подбирать интересующий его объект по типу и географическому расположению.