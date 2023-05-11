В Европарламенте приступили к согласованию закона об искусственном интеллекте

Страсбург, Франция, , 18:58 — REGNUM В Европейском парламенте (ЕП) запущен процесс согласования законодательства для регулирования систем искусственного интеллекта (ИИ) на европейском рынке, говорится в заявлении ЕП, опубликованном на его сайте.

Искусственный интеллект Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутаты профильных комитетов ЕП уже договорились начать консультации по этому вопросу. Ожидается, что обсуждения будут официально оформлены на пленарном заседании в июне. После этого начнутся дебаты с Советом ЕС по финальному тексту закона.

«После утверждения это будут первые в мире правила для искусственного интеллекта», — сказано в документе.

В частности, евродепутаты выступают за гарантию того, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, будут надёжными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными и защищающими окружающую среду.

Также предлагается ввести единое определение «искусственного интеллекта» и запретить использование систем ИИ, которые создают «неприемлемые риски для безопасности человека», использующие «техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц».

Кроме того, по мнению депутатов, должны быть запрещены использование удаленной биометрической идентификации в общественных местах, систем распознавания эмоций правоохранительными органами и бесконтрольный сбор биометрических данных в социальных сетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американский миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект неизбежно вырвется из-под контроля человека.

По его мнению, он обладает потенциалом для уничтожения человечества, хотя сценарий будет отличаться от тех, что были показаны в фантастических фильмах вроде «Терминатора». Маск призвал как можно скорее создать ведомство, ответственное за регулирование сферы ИИ, не дожидаясь, пока «произойдёт что-то плохое».

Автор книги Sapiens Юваль Ной Харари сравнил ChatGPT c оружием массового поражения. Он считает, что, несмотря на то, что искусственный интеллект можно использовать и в благих целях, он несёт и угрозу для человеческой цивилизации, поскольку способен самостоятельно создавать уникальные музыку, тексты и изображения.