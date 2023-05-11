Страсбург, Франция, 11 мая, 2023, 18:58 — ИА Регнум. В Европейском парламенте (ЕП) запущен процесс согласования законодательства для регулирования систем искусственного интеллекта (ИИ) на европейском рынке, говорится в заявлении ЕП, опубликованном на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Искусственный интеллект

Депутаты профильных комитетов ЕП уже договорились начать консультации по этому вопросу. Ожидается, что обсуждения будут официально оформлены на пленарном заседании в июне. После этого начнутся дебаты с Советом ЕС по финальному тексту закона.

«После утверждения это будут первые в мире правила для искусственного интеллекта», — сказано в документе.

В частности, евродепутаты выступают за гарантию того, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, будут надёжными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными и защищающими окружающую среду.

Также предлагается ввести единое определение «искусственного интеллекта» и запретить использование систем ИИ, которые создают «неприемлемые риски для безопасности человека», использующие «техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц».

Кроме того, по мнению депутатов, должны быть запрещены использование удаленной биометрической идентификации в общественных местах, систем распознавания эмоций правоохранительными органами и бесконтрольный сбор биометрических данных в социальных сетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американский миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект неизбежно вырвется из-под контроля человека.

По его мнению, он обладает потенциалом для уничтожения человечества, хотя сценарий будет отличаться от тех, что были показаны в фантастических фильмах вроде «Терминатора». Маск призвал как можно скорее создать ведомство, ответственное за регулирование сферы ИИ, не дожидаясь, пока «произойдёт что-то плохое».

Автор книги Sapiens Юваль Ной Харари сравнил ChatGPT c оружием массового поражения. Он считает, что, несмотря на то, что искусственный интеллект можно использовать и в благих целях, он несёт и угрозу для человеческой цивилизации, поскольку способен самостоятельно создавать уникальные музыку, тексты и изображения.