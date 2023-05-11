Суд на Кубани дал четырём подросткам до семи лет тюрьмы за год надругательств над девочкой

Краснодар, , 18:53 — REGNUM В Краснодарском крае суд приговорил четырёх подростков к тюремным срокам за надругательства над 12-летней девочкой, которые они совершали на протяжении года. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Из материала дела следует, что молодые люди в возрасте от 15 до 17 лет в течение года несколько раз насиловали девочку, которой на момент происшествия было 11 лет. Впоследствии школьница рассказала обо всём матери, та, в свою очередь, обратилась к правоохранителям.

«Приговором суда фигурантам назначено наказание на сроки от 6 лет и 8 месяцев до 7 лет лишения свободы, которое им надлежит отбывать в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в изнасиловании студентки. По данным СМИ, к стражам порядка обратилась 21-летняя студентка одного из университетов города. По её словам, после отдыха в ночном клубе друзья вызвали ей такси. Когда девушка поняла, что не может заплатить за поездку, водитель такси высадил её и уехал. Позднее неизвестный на автомобиле привёз потерпевшую на пустырь около Московского шоссе и изнасиловал её. После этого он довёз девушку до пункта взимания платы, где высадил. После произошедшего пострадавшая обратилась за помощью к врачам.