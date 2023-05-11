Калуга, 11 мая, 2023, 18:46 — ИА Регнум. В Калуге стартовал региональный молодёжный форум «Юность-2023», организаторами которого выступили Городская дума Калуги и педагогический отряд при Гордуме. Как сообщили в пресс-службе городского парламента, в этом году главной темой форума стали семья, семейные ценности, отношения между детьми и взрослыми.

Пресс-служба Городской думы Калуги На региональном молодёжном форуме «Юность-2023» в Калуге

«Участие в форуме примут ученики 10-х классов из Калуги и области, — рассказал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Основная тема — семья, казалось бы, простая и банальная, привычная с детства, но от этого не менее важная. Хотелось бы услышать нашу молодёжь, узнать их отношение к семейным ценностям и, в свою очередь, дать им новую информацию и пищу для размышлений».

Участники проведут четыре дня в стенах центра отдыха и оздоровления детей «Сокол». В первый день форума их ждут тренинги, квесты, лекции, мастер-классы от преподавателей «Кванториума» и экскурсия в музей космонавтики.

Среди гостей форума — депутат Государственной думы РФ Ольга Коробова, заместитель губернатора Калужской области Карина Башкатова, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ирина Агеева, Герой России, космонавт Александр Лазуткин, начальник управления молодёжной политики Калужской области Михаил Артамонов, депутаты Городской думы и руководители подразделений Горуправы Калуги.