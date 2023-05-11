РЕН ТВ: продавцы устроили митинг у офиса Wildberries в московском бизнес-центре

Москва, , 18:32 — REGNUM Десятки продавцов Wildberries, с которых маркетплейс начал списывать потерянные при махинациях с рекламой 650 млн рублей, собрались у офиса компании в московском бизнес-центре «Демидов», сообщает РЕН ТВ.

Протесты продавцов Wildberries Кадр из видео

Собравшиеся утверждают, что не оплачивали рекламу и не использовали мошеннические схемы, о которых ранее заявили в Wildberries. Продавцы начали требовать возврата денег в ходе протестов в офисе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая стало известно, что служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке маркетплейса с помощью внешних сервисов. Организации был нанесен ущерб, по предварительным оценкам, на 650 млн рублей.

Сообщается, что услугами так называемого серого продвижения воспользовались около 300 продавцов, которым злоумышленники предложили свои услуги через специальный Telegram-бот.