Москва, 11 мая, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Яна Егорян заявила, что продолжает тренироваться, несмотря на решение Международной федерации фехтования (FIE) не допускать спортсменку к соревнованиям. Об этом 11 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

Артур Лебедев/РИА Новости Яна Егорян

«Я также продолжаю тренироваться, работать и верить, что нас рано или поздно допустят», — сказала Егорян.

По её словам, FIE ещё не до конца проработала списки, но какой-то части спортсменов разрешили выступать в нейтральном статусе.

Егорян отметила, что ситуация с допуском или недопуском на соревнования меняется быстро, поэтому она уже практически перестала следить за новостями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, FIE не допустила к участию в международных соревнованиях олимпийских чемпионок из России Яну Егорян, Софию Позднякову и Софью Великую. В списке тех, кому позволят выступать, нет также Елены Никитиной, Вениамина Решетникова, Камиля Ибрагимова и других спортсменов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение FIE о недопуске российских олимпийских чемпионок в Кремле восприняли негативно. Он отметил, что неверно пытаться обусловить какими-то политическими требованиями участие спортсменов в международных соревнованиях.