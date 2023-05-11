Мадрид, , 18:38 — REGNUM Армии стран НАТО начали военные учения Defender Europe по применению пункта 5 устава НАТО, согласно которому нападение на одно из государств альянса является атакой на всё объединение. Сразу несколько тысяч военных принимают активное участие в манёврах, отмечает испанское издание La Razón (перевод ИА REGNUM). Легенда учений предполагает: условный противник — «альянс враждебных государств под названием Occasus» пытается создать нестабильность в странах НАТО.

Военные учения НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Страны Occasus «уже давно организуют устрашающие военные маневры на границах и пользуются поддержкой частных военных компаний и охранных фирм».

«К этому добавляются группы эмигрантов из стран Occasus, которые провоцируют восстания в странах НАТО для создания дальнейшей нестабильности… Происходит захват трёх аэропортов, включая «Сан-Грегорио» в Испании, куда они переправляют оружие… Итак, после применения статьи 5 договора НАТО начинается коллективная оборона и операция по восстановлению безопасности», — пишет издание о сценарии.

Если считать, что изложенный La Razón сценарий подразумевает под «блоком Occasus» Россию и её союзников по договору о коллективной безопасности (ОДКБ) — а это вполне вероятно, то надо отметить: группы эмигрантов из России в этом сценарии рассматриваются как потенциальная российская пятая колонна.

Далее испанское издание указывает: возглавляемые США учения под названием Defender Europe нацелены на «демонстрацию потенциальным агрессорам быстрой обороноспособности союзников». Учения разделены на три этапа, первый из которых завершится до 20 мая. Такой этап проводится под руководством испанской армии впервые: планируется три операции по инсценировке ввода войск с парашютным десантированием в трех разных странах (Эстония, Греция и Испания).

Отмечается, что испанское подразделение, базирующееся в Уэске, направит на учения своих солдат для воздушно-десантных операций. Всего же в рамках учений планируется использовать более 6 тысяч солдат из 10 стран НАТО.

Ключевая цель этапа — учебный захват аэропортов в Испании, Греции и Эстонии. Операции будут происходить одновременно. Учения начались 9 мая с ввода небольшого разведывательного подразделения, которое, нейтрализовав потенциальные угрозы, обеспечило безопасность района для прибытия реальной силы — штурмового эшелона.

Силы, которые должны были десантироваться в «Сан Грегорио» (Сарагоса), состояли из 1,4 тыс. десантников из США, Италии, Португалии, Венгрии, Франции и Испании на борту нескольких испанских и американских самолетов. Идея заключалась в том, чтобы совершить высадку тремя партиями (900, 300 и 200 человек), но плохие погодные условия помешали самой важной части учений. Ветер дул с порывами более 20 узлов, а разрешенный предел был установлен на уровне 13 узлов. По соображениям безопасности данный этап был отменен.

Другое испанское издание — El Pais — в публикации от 11 мая отмечало: Североатлантический альянс завершает работу над развитием стратегии крупнейшей реорганизации, начиная со времен холодной войны. Реформа военных методов с анализом угроз, которые якобы исходят от России, а также ответы на эти сценарии описываются почти на 4 тыс. страниц. Ожидается, что новый план будет одобрен на июльской встрече глав государств и правительств НАТО, которая состоится в Вильнюсе.

10 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: нельзя недооценивать силы России в ходе СВО, поскольку российская армия смогла создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ. Генсек альянса отметил, что Москва не стремится к полномасштабной конфронтации со странами — членами НАТО. По словам Столтенберга, Россия проводит «гибридные и тайные операции».