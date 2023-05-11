Глава ВОЗ Гебрейесус объявил об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян

Женева, Швейцария, , 18:16 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации, введённый в связи со вспышкой оспы обезьян, отменён. Об этом 11 мая заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

ПЦР-тестирование для выявление вируса оспы обезьян © Zuma/TASS

«Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — сказал он.

Гебрейесус добавил, что комитет по чрезвычайной ситуации провёл свою пятую встречу и рекомендовал объявить о прекращении режима ЧС.

Всего с начала эпидемии в ВОЗ поступило более 87 тыс. сообщений из 111 стран о случаях заболевания оспой обезьян. Зафиксировано 140 смертельных исходов.

Режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой оспы обезьян был введён в августе 2022 года. В ВОЗ сообщали, что оспа обезьян представляет собой вирусную инфекцию, которая передаётся между людьми. Начальные симптомы включают лихорадку, боли в спине, головную и мышечные боли, сыпь, озноб, истощение, увеличение лимфатических узлов.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая Гебрейесус заявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. По его словам, за весь период с начала пандемии от этого заболевания умерли по меньшей мере 20 млн человек.