ВОЗ отменила режим ЧС, введённый из-за оспы обезьян
Глава ВОЗ Гебрейесус объявил об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян
Женева, Швейцария, 11 мая, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации, введённый в связи со вспышкой оспы обезьян, отменён. Об этом 11 мая заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», — сказал он.
Гебрейесус добавил, что комитет по чрезвычайной ситуации провёл свою пятую встречу и рекомендовал объявить о прекращении режима ЧС.
Всего с начала эпидемии в ВОЗ поступило более 87 тыс. сообщений из 111 стран о случаях заболевания оспой обезьян. Зафиксировано 140 смертельных исходов.
Режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой оспы обезьян был введён в августе 2022 года. В ВОЗ сообщали, что оспа обезьян представляет собой вирусную инфекцию, которая передаётся между людьми. Начальные симптомы включают лихорадку, боли в спине, головную и мышечные боли, сыпь, озноб, истощение, увеличение лимфатических узлов.
Как передавало ИА REGNUM, 5 мая Гебрейесус заявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. По его словам, за весь период с начала пандемии от этого заболевания умерли по меньшей мере 20 млн человек.