Банк России сообщил, что объём валютных вкладов россиян обновил 15-летние минимумы

Москва, , 18:20 — REGNUM Доля текущих рублёвых счетов россиян приблизилась к пиковым значениям конца 2021 года, тогда как объём валютных вкладов обновил 15-летние минимумы, говорится в докладе о денежно-кредитной политике регулятора, опубликованном 11 мая на его сайте.

Центральный банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доля текущих рублевых счетов приблизилась к пиковым значениям конца 2021 года», — говорится в документе.

Отмечается, что увеличение средств населения в банках по-прежнему концентрировалось исключительно в рублевом сегменте, тогда как объём валютных вкладов обновил 15-летние минимумы.

«Таким образом, клиенты банков продолжают делать выбор в пользу ликвидных форм сбережений, которые при необходимости позволяют быстро направить средства на покупки», — указали в Банке России.

При этом в ЦБ отметили сохранение тенденции, которая наблюдалась и в 2022 году, по изменению структуры депозитного портфеля банков. «Несмотря на продолжающийся переток сбережений населения с краткосрочных на средне− и долгосрочные депозиты, основной рост приходился на самые ликвидные рублевые текущие счета (включая накопительные, получившие широкое распространение в последние годы)», — сказано в докладе.

ИА REGNUM сообщало ранее о том, что жители России сняли рекордную сумму с долгосрочных депозитов в банках. Так, на начало 2023 года россияне хранили на таких счетах около 7,92 трлн рублей. Это минимальный остаток за последнее десятилетие.

В начале 2023 года жители России изменили своё финансовое поведение. Так, по сравнению с последними днями декабря 2022 года и периодом с 1 по 9 января 2022 года в текущем году вкладчики стали выбирать вклады с меньшим сроком: трёхмесячные вклады (24%), полугодовые (23%), годовые (21%) и на один месяц (12%).

Также с начала нового года только 8% жителей страны проявили интерес к долгосрочным вкладам (более одного года), а остальные пользователи интересовались вкладами без уточнения по сроку.