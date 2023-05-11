Москва, 11 мая, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провёл телефонные переговоры с советником премьер-министра, председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби. Об этом 11 мая сообщали в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Павел Бедняков/РИА Новости Николай Патрушев

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили международную повестку. Уточняется, что Патрушев и Анегби поздравили друг друга с прошедшим Днём Победы, подчеркнули высокую значимость праздника для народов двух стран и обсудили мероприятия, прошедшие в России и Израиле по случаю 78-й годовщины победы.

Накануне с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 170 ракет. В израильском МИД отметили, что 54 ракеты, запущенные палестинцами, были сбиты системой противовоздушной обороны «Железный купол», а одна разорвалась в городе Сдероте. Пострадавших в результате обстрела нет. Действия палестинской стороны стали ответом на удары, которые 9 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по объектам в секторе Газа.

Секретарь Совбеза РФ на регулярной основе осуществляет контакты с коллегами из Израиля как лично, так и по телефону. В частности, за предыдущие годы он неоднократно общался с Меиром Бен-Шаббатом и Эялем Хулатом, занимавшими в разное время пост главы Совета по национальной безопасности Израиля. При этом с Цахи Анегби Патрушев говорит впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта секретарь Совета безопасности России встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе встречи, прошедшей в Нью-Дели, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, предоставляющие взаимный интерес.