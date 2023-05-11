Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Одним из последствий возможного дефолта в США стало бы лишение возможности стабильно выплачивать денежное довольствие американским военнослужащим, заявил 11 мая министр обороны США Ллойд Остин.

Военнослужащие армии США © EPA/JEON HEON-KYUN/ТАСС

«Это будет означать, что мы подчас не сможем платить нашим военнослужащим хоть сколько-нибудь стабильно. А стабильность очень и очень важна для нас», — сказал Остин во время слушаний в бюджетном комитете Сената Конгресса США.

Он также добавил, что объявление дефолта негативно отразилось бы на «репутации» США в мире. Сейчас страна является «источником стабильности в мире, который вовремя оплачивает счета», сказал Остин.

Ранее в США был в очередной раз превышен законодательно установленный потолок госдолга (31,4 трлн долларов). Демократическая партия призывает поднять потолок, республиканцы, в свою очередь, считают, что это можно делать только при сокращении ряда статей бюджетных расходов. Ведутся консультации.

В мае 2023 года президент США Джозеф Байден заявил, что в случае объявления дефолта серьёзные проблемы будут не только у экономики США, но и у всего мира. При этом в нынешних сложностях он обвинил республиканцев.

В свою очередь, официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что, если Вашингтон объявит дефолт, это станет «подарком» для России и Китая, поскольку дефолт покажет слабость не только доллара как мировой валюты, но и США как ведущей экономики.