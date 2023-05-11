Глава Пентагона Остин сообщил, что США намерены поставить танки Киеву в начале осени

Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Соединённые Штаты Америки пытаются ускорить поставки танков Киеву, доставка планируется на начало осени. Об этом заявил на слушаниях в конгрессе глава Пентагона Ллойд Остин.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить доставку этих танков, сейчас она прогнозируется на начало осени», — приводит РИА Новости его слова.

Остин уточнил, что США уже поставили несколько танков в район действий, для того чтобы ВСУ могли ознакомиться с их возможностями.

«К моменту, когда они закончат подготовку, танки будут готовы для их использования», — заявил глава Пентагона, добавив, что техническая сложность поставляемого оборудования требует подготовки к его использованию.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США намерены передать ВСУ танки Abrams без ряда функций, связанных с «чувствительными» технологиями. По информации СМИ, эти танки ещё месяцы не смогут попасть на поле боя в силу того, что они модифицируются для снятия чувствительных технологий, которые могут попасть в руки российских сил.

Министерство обороны США собирается отправить Украине 31 танк Abrams. Кроме того, 5 апреля Пентагон опубликовал список вооружений, которые будут переданы ВСУ в рамках очередного пакета военной помощи. Их стоимость оценивается в $2,6 млрд. В перечень не были включены бронетехника, авиатехника и артиллерия.

Пентагон заключил контракт с американской компанией General Dynamics Land Systems на $27,1 млн на производство для Украины танков M1A1 Abrams. Танки будут изготавливаться на заводе компании, расположенном в штате Огайо. Работы будут закончены к октябрю нынешнего года.