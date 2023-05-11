Варшава, , 17:59 — REGNUM Польша передала Киеву 14 истребителей МиГ-29, сообщили 11 мая в постпредстве республики при ЕС.

МиГ-29 ВВС Польши © EPA/Adam Warzawa/ТАСС

«Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент (странами НАТО), Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее 8 мая министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава уже поставила Украине 10 истребителей МиГ-29.

По мнению польского издания Myśl Polska, в случае поражения киевского режима в украинском конфликте Соединённые Штаты Америки оставят Польшу один на один с Россией.

В материале подчёркивается, что Вашингтон намерен ослабить Россию, однако Пекин не допустит этого. По мнению обозревателя, вступив «в игру на Украине», КНР становится глобальным игроком и приближает начало китайско-американского военного столкновения.