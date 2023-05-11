ЦБ РФ: годовая инфляция во II квартале достигнет минимума и окажется меньше цели в 4%

Москва, , 18:20 — REGNUM Центробанк РФ прогнозирует годовую инфляцию в России по итогам второго квартала на уровне 3,6%, говорится в докладе регулятора, опубликованном на его сайте.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Текущая динамика годовой инфляции во многом продиктована эффектом высокой базы, возникшей из-за аномально высоких темпов роста цен в марте и апреле 2022 года», — говорится в документе.

По прогнозам ЦБ, во II квартале 2023 года годовая инфляция достигнет минимума и окажется меньше цели в 4%.

«Текущий темп роста цен в годовом выражении начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен летом 2022 года и увеличения устойчивого инфляционного давления», — сказано в материалах Банка России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России в апреле снизил прогноз по инфляции в 2023 году и ждёт её на уровне 4,5–6,5%, а в 2024 году вернётся к 4%.

Согласно предыдущему прогнозу, который регулятор давал в феврале, инфляцию по итогам года Центробанк ожидал на уровне 5–7%.