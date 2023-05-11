Евгений Матушкин поздравил тамбовчан с 78-й годовщиной Победы
Тамбов, 11 мая 2023, 17:46 — REGNUM Тамбовская область вместе со всей страной встретила 9 мая 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Утро празднования Дня Победы началось в Тамбове с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» и к памятнику уроженке Тамбовщины, партизанке, первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, Зое Космодемьянской.
Почтили память защитников Родины глава Тамбовской области Максим Егоров, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, депутаты, представители силовых структур и общественности. Более 420 тысяч человек — жителей Тамбовской области — призвала Родина на свою защиту. Половина из них домой не вернулись. Спикер регионального парламента Евгений Матушкин отметил, что священный долг каждого в этот день — прийти и поклониться подвигу защитников Отчизны.
«В этот день мы чтим память героев, которые ценой собственной жизни отстаивали независимость своего Отечества. Священный долг каждого из нас — прийти в этот день к мемориалам и памятникам, чтобы отдать дань памяти защитникам Родины и поклониться подвигу, который совершили наши отцы, деды и прадеды», — считает Евгений Матушкин.
В День Победы в областном центре на площади Ленина состоялось торжественное прохождение войск Тамбовского гарнизона. В мероприятии приняли участие руководители области и города, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, депутаты регионального парламента, представители общественности. Из-за соображений безопасности масштабное празднование, которое каждый год 9 мая проходило в центре города и в котором принимали участие творческие коллективы региона, пришлось отменить. Также в целях безопасности количество зрителей, присутствующих на площади Ленина, было ограничено. С площади была организована онлайн-трансляция.
Как отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, потомки победителей гордятся беспримерным подвигом советского народа, который навечно останется в мировой истории как образец огромного мужества и высочайшей любви к Родине.
«Низкий поклон героям, всем участникам Великой Отечественной войны за то, что на передовой и в тылу приближали День Победы, за созидательный труд в мирной жизни и за вклад в патриотическое воспитание молодежи. И, конечно же, в этот день мы склоняем головы в память о тех, кому было не суждено встретить День Победы в 1945 году. Вечная память людям, которые отдали жизнь за свободу и независимость своего Отечества. Мы не позволим никому и никогда умалить подвиг, который совершили наши отцы и деды. Память о героях, которые ковали Победу, будут свято хранить будущие поколения. От всей души желаю ветеранам крепкого здоровья, сил, оптимизма, заботы близких и долгих лет жизни! И всем нам — победы в борьбе с современными проявлениями нацизма», — подчеркнул Евгений Матушкин.
Также в этот день на Воздвиженском кладбище Тамбова почтили память воинов, которым пришлось защищать страну во время Великой Отечественной войны. Именно здесь нашли свое упокоение сотни солдат, скончавшихся в военных госпиталях. Руководители региона и областного центра, в том числе и председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, возложили цветы к подножию монумента «Скорбящая мать». Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий отслужил панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Память героев почтили минутой молчания.
«Этот подвиг советского народа навечно вписан в историю. Память о том, какой ценой пришлось заплатить за Победу, будет жить в сердцах потомков победителей. С праздником Великой Победы, друзья!» — отметил на своих личных страницах в социальных сетях Евгений Матушкин.