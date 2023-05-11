Тамбов, 11 мая, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Тамбовская область вместе со всей страной встретила 9 мая 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Утро празднования Дня Победы началось в Тамбове с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» и к памятнику уроженке Тамбовщины, партизанке, первой женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, Зое Космодемьянской.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Празднование Дня Победы началось в Тамбове с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь»

Почтили память защитников Родины глава Тамбовской области Максим Егоров, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, депутаты, представители силовых структур и общественности. Более 420 тысяч человек — жителей Тамбовской области — призвала Родина на свою защиту. Половина из них домой не вернулись. Спикер регионального парламента Евгений Матушкин отметил, что священный долг каждого в этот день — прийти и поклониться подвигу защитников Отчизны.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Празднование Дня Победы началось в Тамбове с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» и к памятнику Зое Космодемьянской

«В этот день мы чтим память героев, которые ценой собственной жизни отстаивали независимость своего Отечества. Священный долг каждого из нас — прийти в этот день к мемориалам и памятникам, чтобы отдать дань памяти защитникам Родины и поклониться подвигу, который совершили наши отцы, деды и прадеды», — считает Евгений Матушкин.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Празднование Дня Победы началось в Тамбове с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» и к памятнику Зое Космодемьянской

В День Победы в областном центре на площади Ленина состоялось торжественное прохождение войск Тамбовского гарнизона. В мероприятии приняли участие руководители области и города, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, депутаты регионального парламента, представители общественности. Из-за соображений безопасности масштабное празднование, которое каждый год 9 мая проходило в центре города и в котором принимали участие творческие коллективы региона, пришлось отменить. Также в целях безопасности количество зрителей, присутствующих на площади Ленина, было ограничено. С площади была организована онлайн-трансляция.

Пресс-служба Тамбовской областной думы В областном центре на площади Ленина состоялось торжественное прохождение войск Тамбовского гарнизона

Как отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, потомки победителей гордятся беспримерным подвигом советского народа, который навечно останется в мировой истории как образец огромного мужества и высочайшей любви к Родине.

«Низкий поклон героям, всем участникам Великой Отечественной войны за то, что на передовой и в тылу приближали День Победы, за созидательный труд в мирной жизни и за вклад в патриотическое воспитание молодежи. И, конечно же, в этот день мы склоняем головы в память о тех, кому было не суждено встретить День Победы в 1945 году. Вечная память людям, которые отдали жизнь за свободу и независимость своего Отечества. Мы не позволим никому и никогда умалить подвиг, который совершили наши отцы и деды. Память о героях, которые ковали Победу, будут свято хранить будущие поколения. От всей души желаю ветеранам крепкого здоровья, сил, оптимизма, заботы близких и долгих лет жизни! И всем нам — победы в борьбе с современными проявлениями нацизма», — подчеркнул Евгений Матушкин.

Пресс-служба Тамбовской областной думы В областном центре на площади Ленина состоялось торжественное прохождение войск Тамбовского гарнизона

Также в этот день на Воздвиженском кладбище Тамбова почтили память воинов, которым пришлось защищать страну во время Великой Отечественной войны. Именно здесь нашли свое упокоение сотни солдат, скончавшихся в военных госпиталях. Руководители региона и областного центра, в том числе и председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, возложили цветы к подножию монумента «Скорбящая мать». Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий отслужил панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Память героев почтили минутой молчания.

Пресс-служба Тамбовской областной думы На Воздвиженском кладбище Тамбова почтили память воинов защищавших страну во время Великой Отечественной войны

«Этот подвиг советского народа навечно вписан в историю. Память о том, какой ценой пришлось заплатить за Победу, будет жить в сердцах потомков победителей. С праздником Великой Победы, друзья!» — отметил на своих личных страницах в социальных сетях Евгений Матушкин.