Польский министр юстиции Зебро сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с Геббельсом

Варшава, , 17:44 — REGNUM Министр юстиции Польши Збигнев Зебро подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за его слова о Второй мировой войне, сравнив политика с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом. Об этом 11 мая сообщает РИА Новости.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Канцлер Шольц, выступая в Европарламенте, сказал, что Германия была освобождена от нацистов, так как Германия была оккупирована ими во время войны. Можно сказать, что таким образом канцлер Шольц отсылал к традиции своего известного соотечественника, некоего Геббельса, который мог бы даже позавидовать творческой изобретательности канцлера Шольца», — приводит агентство слова министра.

Зебро высказал мнение о том, что Шольц осуществляет попытки переписать историю, снимая ответственность с Германии за преступления нацистского режима.

«Существует предел абсурда, лжи и заодно оскорбления реальных жертв Второй мировой войны. И предел был перейден. Можно задаться вопросом, канцлер Шольц идиот или мошенник, который таким образом фальсифицирует историю и пытается её переписать», — отметил министр юстиции Польши.

Как передавало ИА REGNUM, власти Польши требуют от Германии около $1,3 трлн в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

По словам замглавы МИД Польши Аркадиуша Муларчика, МИД Польши отправил в обе палаты конгресса США письма о требованиях Варшавы компенсаций от Германии. По его мнению, Варшава добьётся желаемого, но для этого нужно действовать последовательно и эффективно. Планируется также информировать о притязаниях Польши Европарламент, комиссаров Евросоюза, а также парламенты стран, входящих в ЕС.

Министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк считает, что выплаты Германией репараций Польше за ущерб от Второй мировой войны затянутся на несколько поколений.