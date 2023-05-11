Москва, 11 мая, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Банк России ожидает, что годовая инфляция по итогам второго квартала составит 3,6%. После минимального значения будет постепенный рост, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

В ЦБ отметили, что текущая динамика годовой инфляции во многом продиктована эффектом высокой базы, которая возникла из-за аномально высоких темпов роста цен в марте и апреле минувшего года.

«Поэтому в II квартале 2023 года годовая инфляция достигнет минимума и окажется меньше цели в 4%», — ожидают в Центробанке.

Затем текущий темп роста цен в годовом выражении будет постепенно расти, так как из его расчёта выйдут низкие значения месячных приростов цен летом 2022 года, а устойчивое инфляционное давление увеличится.

Основным проинфляционным фактором, ожидает ЦБ, выступит постепенный рост потребительского спроса. Кроме того, усилится давление со стороны рынка труда на фоне дисбалансов между спросом на труд и предложением.

Ряд факторов, в том числе восстановление цепочек поставок и увеличение предложения потребительских товаров, обусловливает снижение прогноза инфляции на конец 2023 года до 4,5–6,5%.

В докладе говорится, что в 2024 году годовая инфляция вернется к 4% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о запасе прочности в российской экономике и назвал экономическую ситуацию контролируемой.