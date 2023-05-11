Москва, 11 мая, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Советский и российский режиссёр, народный артист РСФСР Глеб Панфилов госпитализирован с инсультом. Об этом 11 мая сообщает Telegram-канал Baza.

Сергей Карпухин/ТАСС Глеб Панфилов

«88-летнего режиссёра доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже врачи решили перевести Панфилова в другую больницу в Москве.

Глеб Панфилов — народный артист РСФСР (1984), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства. За свою режиссёрскую карьеру он снял такие фильмы, как «В огне брода нет», «Начало», «Валентина», «Васса», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», сериал «В круге первом».

14 января 2023 года в возрасте 79 лет скончалась жена Панфилова, народная артистка СССР Инна Чурикова. Церемония прощания с актрисой состоялась в храме Христа Спасителя. Её похоронили на Новодевичьем кладбище.