Москва, 11 мая, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Осуществляемый гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на конечном участке полёта противоракетный манёвр и «практически вертикальный заход» на цель исключает перехват зенитными ракетными комплексами, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

По его словам, вброс о том, что на Украине якобы был перехвачен «Кинжал», — это попытка выдать желаемое за действительное.

«Дело в том, что скорость полёта ракеты превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер заявил, что Украина сбила российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot.

Вместе с тем спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее признавался, что для противодействия российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал» Украине недостаточно боевого арсенала.

По его словам, у страны нет систем противовоздушной обороны, способных противостоять «Кинжалам», а система Patriot никогда не работала с таким типом целей.