Экс-советник Кучмы Соскин: неучастие Залужного в заседании с НАТО связано с Зеленским

Киев, , 17:32 — REGNUM Отказ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного участвовать в заседании Военного комитета НАТО связан, вероятно, с разногласиями между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своём YouTube-канале.

Валерий Залужный Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам экс-советника, отказ главкома ВСУ от участия в военном комитете указывает на какие-то очень тяжёлые процессы внутри страны, например на серьёзные противоречия между армейским руководством и лидером киевского режима.

«Это беспрецедентное событие. <…> Оно будет иметь серьёзные последствия», — уверен Соскин.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Залужный отказался в любом формате участвовать в заседании комитета из-за напряжённой оперативной ситуации. После этого в СМИ появились предположения, что главком ВСУ ликвидирован российскими войсками. Замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла эту версию.